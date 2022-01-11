EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI - Son Dakika

EDİRNE, Balkanlar üzerinden gelen hafif kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji'nin, Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından Edirne'de, hafif kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 2 dereceye düşmesiyle birlikte öğleden sonra yağmurlu ile birlikte başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Zaman zaman yerini yağmura bırakan kar yağışının gece ve yarın da yer yer etkili olması bekleniyor. Karayolları ve belediye ekipleri kar yağışına karşı önlemlerini artırdı. Edirne kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Kar yağışını beklediklerini söyleyen Ömer Tuzcu, Beklediğimiz bir kar yağıışı ve nihayet yağdı. Bu kar çiftçimiz için çok önemli. Bereketiyle gelir inşallah, yaşanan kuraklıkların ardından eksilen yer altı sularımızda yükselme olur dedi. Kar yağışını özlemle beklediklerini beliten Güliz Baltacı'da, Akşam yağmasını bekliyorduk ama gündüz yağdı. Özlediğimiz kar nihayet yağdı. Kışın geldiğini anladık diye konuştu.