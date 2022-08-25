Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu

25.08.2022 18:44

Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de, kısa süreli gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne'de, kısa süreli gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de akşam saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, yağış etkisini kaybetti.

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu - Son Dakika
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