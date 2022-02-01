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EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika

EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU

01.02.2022 16:42

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Trakya'da 'şiddetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de, öğleden sonra sağanak etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün Trakya'da 'şiddetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de, öğleden sonra sağanak etkili oldu.

İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için yaptığı 'şiddetli yağış' uyarısı bugün öğleden sonra etkisini gösterdi. Edirne'de öğleye kadar devam eden yağışsız hava yerini yağmura bıraktı. Aralıklarla hızını arttıran yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakalarken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte aksamaların olmadığı kentte yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojinin açıklamasında yağmurun yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı belirtildi. Açıklamada, çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi durumlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU
EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU

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Trakya Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE, SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Son Dakika


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