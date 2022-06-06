Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu

06.06.2022 11:09
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu

EDİRNE'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının adından sağanak etkili oldu.

EDİRNE'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının adından sağanak etkili oldu. Sabah saatlerinde gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla gelen yağışın, hafta sonuna kadar etkili olacağı duyuruldu.

MGM'nin Trakya için sabah saatlerinden itibaren yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de sağanak etkili oldu. Gök gürültüsü ve kuvvetli rüzgarla birlikte gelen şiddetli yağmur, kısa sürede caddelerde su birikintisine neden oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Trafikte araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı. Kavşakta önlem alan trafik polisleri, dikkatli olunması konusunda uyardı.

Metroloji yetkilileri, yağışların Trakya genelinde hafta sonuna kadar yer yer etkili olacağını belirterek, uyarıların dikkate alınmasını istedi.

Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu
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Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de beklenen sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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