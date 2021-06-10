Edirne'de beklenen sağanak başladı - Son Dakika

Edirne'de beklenen sağanak başladı

METEOROLOJİ tarafından önceki gün yapılan sağanak uyarısının ardından Edirne'de, şiddetli yağmur etkili olmaya başladı.

METEOROLOJİ tarafından önceki gün yapılan sağanak uyarısının ardından Edirne'de, şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Meteoroloji yetkililerinin önceki gün yaptığı uyarının ardından Edirne'de, akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura şemsiyesiz yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri önlem alıp, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte meteoroloji yetkilileri, yağmurun bölgede 1 hafta yer yer etkili olacağını ve metrekareye 20 kilo yağış beklendiğini belirtti.



Son Dakika

Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim

Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilk! Türkiye-İtalya maçında ilk kez kadın bir hakem görev alacak

Marmara'da 2 günde toplam 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı

Evinde vahşice katledilen öğretim üyesi Aylin Sözer'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şehit özel harekat polisinin mevzide zeybek oynadığı anlara ait görüntüler yürek dağladı

"Kahve acı olmuş" diyerek eşini öldüren müezzin, boynunu kendi kesmiş

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Müge Anlı'daki cinayet aydınlatıldı! Cani kardeş, abisi ve yengesini nasıl öldürdüğünü itiraf etti