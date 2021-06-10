EDİRNE'DE BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI - Son Dakika

METEOROLOJİ'nin uyarısının ardından Edirne'de, yağmur yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji yetkililerin uyarısının ardından Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı yer yer etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçaklar altına sığındı. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 26 derece olduğu kentte meteoroloji yetkilileri, yağmurun bölgede 1 hafta yer yer etkili olacağını ve metrekareye 20 kilo yağış beklendiğini belirtti.
Kaynak: DHA
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