BELEDİYE SERALARINDA YETİŞEN RENGARENK ÇİÇEKLER, TOPRAKLA BULUŞACAK - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Gürkan, burada yaptığı açıklamada Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 300 bin adet mevsimlik menekşeyi tohumdan yetiştirdiğini söyledi. Belediye seralarında üretilen mevsimlik çiçeklerle belediye bütçesine de önemli katkılar sağlandığı ve kaynakların daha verimli bir şekilde kullanıldığını belirten Gürkan, "Belediye seralarında üretilen 8 farklı renkteki 300 bin adet kışlık menekşe çiçekleri peyzaj ve ıslah çalışmalarında kullanılacak. Belediyemiz uzun süredir, kendi çiçeklerini, kendi seralarında üretiyor. Kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz çiçeklerle belediye bütçesine önemli katkılar sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.