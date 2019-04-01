Edirne'de Belediyeler 3 Partiye Dağıldı

Edirne'de kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediyesi ile 4 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, bir ilçede de İYİ Parti adayları seçimi önde tamamladı.

Edirne'de kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediyesi ile 4 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, bir ilçede de İYİ Parti adayları seçimi önde tamamladı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Recep Gürkan oldu.



Enez, Uzunköprü, Meriç, Süloğlu ilçelerinde CHP, Keşan, Havsa, Lalapaşa'da AK Parti, İpsala ilçesinde İYİ Parti sandıktan ilk sırada çıktı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Edirne'de kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Enez - Özkan Günenç - CHP



Havsa - Aydın Balkan - AK Parti



İpsala - Abdullah Naci Ünsal - İYİ Parti



Keşan - Mustafa Helvacıoğlu - AK Parti



Uzunköprü - Özlem Becan - CHP



Lalapaşa - İsmail Arslan - AK Parti



Meriç -Erol Dübek - CHP



Süloğlu - Mehmet Ormankıran - CHP

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