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Edirne'de belediyenin emniyete hibe ettiği araçlar törenle teslim edildi - Son Dakika

Edirne'de belediyenin emniyete hibe ettiği araçlar törenle teslim edildi

03.01.2022 15:10
Edirne'de belediyenin emniyete hibe ettiği araçlar törenle teslim edildi

Edirne Belediyesi tarafından Edirne Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 5 araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Edirne Belediyesi tarafından Edirne Emniyet Müdürlüğüne hibe edilen 5 araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, bazı kurumların hizmetlerine kesintisiz devam etme mecburiyeti olduğunu vurguladı.

Güvenlik hizmetlerinin devletin sunduğu tüm hizmetlerin temelini oluşturduğunu anlatan Vali Canalp, "Eğer güvenlik hizmetlerini etkili bir şekilde sağlayamazsak diğer hizmetlerin hiçbirisi gerektiği gibi sunma imkanımız kalmamaktadır. Bunları sağlamak içinde sahip olduğunuz fiziki mekanlar, kaliteli ekipmanlar ve araçlar ile kullandığınız donanımın çok iyi olması gerekir." dedi.

Hibe araçlar için belediyeye teşekkür eden Vali Canalp, Valilik olarak 5 araçta kendilerinin hibe de bulunacaklarını söyledi.

Edirne'de hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Vali Canalp, bu kapsamda İçişleri Bakanlığına bağlı 7 kurumun İSO Kalite Belgesi aldığını, önümüzdeki dönemde diğer kurumlarında bu belgeyi almaya hak kazanacaklarını vurguladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise çalıştıkları kurumların, mevki ve makamların farklı olsa da herkesin ortak amaçları doğrultusunda hizmet verdiğini belirtti.

Gürkan, amacın Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü ve şanlı bayrağımızın sonsuza kadar gönderde kalması olduğunun altını çizdi.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ise emniyet ve asayiş konularının toplum huzuru konusundaki önemine vurgu yaparak, hibe sayesinde artan araçlarla devriye gezen ekiplerin sayısının artacağını ifade etti.

Alçalar, yapılan bu hibe hizmetinin Edirnelilere dönecek bir hizmet olduğuna işaret ederek Edirne Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından alınan araçların anahtarları polislere teslim edildi.

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Edirne'de belediyenin emniyete hibe ettiği araçlar törenle teslim edildi
Edirne'de belediyenin emniyete hibe ettiği araçlar törenle teslim edildi

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Edirne Belediyesi, Ekrem Canalp, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de belediyenin emniyete hibe ettiği araçlar törenle teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de belediyenin emniyete hibe ettiği araçlar törenle teslim edildi - Son Dakika
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