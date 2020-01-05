Edirne'de belediyenin

Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2019 yılında uygulamaya koyduğu birçok proje ile çocukların ve kadınların hayatlarında farkındalık yarattığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Recep Gürkan, belediye bünyesinde yer alan kadın merkezlerinde 2 bin 165 kadının kurs ve çeşitli hizmetlerden yararlandığını aktardı.

"Hoş geldin Bebek" projesi kapsamında 594 bebek için ailelerine hediye sepeti verildiğini belirten Gürkan, aileyi güçlendirmek, çocukların gelişimlerinin doğru ve sağlıklı olmasını sağlamak, eğitimde başarılı olmalarını sağlamak, şiddeti önlemek, sosyal hayata katılımını sağlamak, kısacası hayatı ve yaşamı güçlendirmek için "önce kadın" dediklerini ve bu konuda da birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı

Gürkan, şunları kaydetti:

"Evlilik ve Aile Danışmanlık Birimi'nde psikolojik danışmanlığın yanı sıra özellikle çocuk ve kadınlara birçok konuda danışmanlık hizmeti verildi. Danışmanlık hizmetlerinden 2019 yılında 245 vatandaş yararlandı. Uzman Rehber Psikolojik Danışman ve Sosyolog tarafından ücretsiz seminerler düzenlendi. Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun talebi üzerine toplamda 453 hükümlüye 'sigara ve alkol', 'aile içi şiddet ve öfke kontrolü' ile 'uyuşturucu ve madde bağımlılığı' semineri Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün talebi üzerine 141 hükümlüye 'öfke kontrolü' semineri verildi."

Edirne Akademi'de çeşitli seminerlerin düzenlendiğini belirten Gürkan, yaşam merkezlerinde ise çok sayıda çocuğa eğitim verildiğini kaydetti.