Çalınan malzemelerin değerinin yaklaşık 350 bin lira olduğu belirtildi.

İncelemede, 60 metre kablo, elektrik panosu içindeki 40 sigorta, 4 kondüktörün, vinç kumanda paneli ve kablosu, aydınlatma tesisatı kabloları ve tesis giriş sigorta kutusunun çalındığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, istasyon yetkilileri binaya kontrol amacıyla gittiğinde bina ve pompa dairesinin kilitlerinin kesildiğini gördü.

Edirne Belediyesine ait Yağmur Suyu Terfi İstasyonu'ndan yaklaşık 350 bin liralık malzeme çalındı.

Son Dakika › Güncel › Edirne'de belediyeye ait su terfi istasyonunda 350 bin liralık malzeme çalındı - Son Dakika

Belhanda'ya ırkçı ifadeler kullanan Galatasaray yöneticisi istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye iki konuda ciddi haksızlıklara maruz kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan amatör futbolculara müjde: Herhangi bir sıkıntı yoksa, maçların önünü açarız