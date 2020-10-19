Edirne'de belgesiz avlanan avcılara ceza kesildi - Son Dakika

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekipler, belgesiz avlanan avcılara ceza uyguladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekiplerin denetimleri düzenli olarak devam ediyor.

Ekipler, 12 - 18 ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kontrollerde 186 avcıyı kontrol edip belgelerini inceledi.

Yapılan denetimlerde yasa dışı avcılık statüsündeki 5 ses düzeneğine ve 2 av tüfeğine el konuldu, 3 kişiye belgesiz avlanmaktan ceza uygulandı.