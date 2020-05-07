Edirne'de berber ve kuaförlerin dezenfeksiyonuna başlandı - Son Dakika

Edirne'de berber ve kuaförlerin dezenfeksiyonuna başlandı

EDİRNE Belediyesi, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik kararın alınmasından sonra, kentte faaliyet gösteren yaklaşık 400 işyerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, salgın krizi sona erene kadar kuaför, berber ve güzellik merkezlerine verecekleri maske, eldiven, ve dezenfeksiyon hizmetlerini ücretsiz sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren berber, kuaför ve güzellik salonlarının açılmasına yönelik kararın alınmasından sonra Edirne Belediyesi de yaklaşık 2 aydır hizmet veremeyen berber ve kuaför salonları için harekete geçti. Belediye ekipleri, 11 Mayıs Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak olan 400 işyerinin dezenfekte çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan salgın krizi bitene kadar düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek olan 400 işyerine ayrıca maske, eldiven ve el dezenfektanı gibi hijyen kiti desteği de verileceğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok uzun süredir kapalı olan kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri hükümetin aldığı kararla 11 Mayıs'tan itibaren belli şartlar içerisinde faaliyetlerine başlıyorlar. Berber, kuaför ve güzellik merkezi esnafımız gerçekten de zor günler geçirdi. Yaklaşık 2 aydır dükkanları kapalı. Vergileri var, sigortaları var, kiraları var. Bir de bunun üstüne geçimleri var. Bizde bu zor günlerde yanlarında olduğumuzu belirtmek, bir anlamda da destek vermek için bugün şehrimizdeki tüm kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin dezenfeksiyonuna başlıyoruz dedi.