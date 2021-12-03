Edirne'de "Best Buddıes" buluşması heyecanı - Son Dakika

Edirne'de, özel gereksinimli gençlerle, özel gereksinimi olmayan gençlerin arkadaşlık kurması için oluşturulan "Best Buddıes" platformunun 8'inci arkadaşlık eşleştirmesi sevinci yaşandı.

TED Edirne Kolejinde yapılan eşleştirme programına Edirne'den 6 okul ve 106 genç katıldı.

Zihinsel ve gelişimsel engeli olan kişilerin sosyal hayata, okullara, işyerlerine ve topluluklara başarılı bir şekilde entegre oldukları bir dünya hedefleyen "Best Buddies" organizasyonu kapsamında eşleştirmeler yapıldı.

Eşleşen arkadaşlar birlikte fotoğraf çektirdi.

Engelli bireylerden bazıları eşleştiği arkadaşlarının boynuna sarıldı, duygusal anlar yaşandı.

Bazı engelli öğrenciler ise hareketli müzikler eşliğinde dans etti, şarkı söyledi. Bu öğrencilerde katılımcıları gülümsetti.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, yaptığı konuşmada engellilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Etkinliğin çok anlamlı ve geleceğe yönelik olduğunu belirten İba, Best Buddies Turkey Arkadaşlık Elçisi Gözde Atasoy'a el yapımı minik fayton armağan etti.

Etkinliğe, Edirne Belediye Başkan Vekili Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Milli Eğitim Müdür Vekili Cemal Turan, öğretmenler öğrenciler ve aileleri katıldı.