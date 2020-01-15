Edirne'de beton mikser yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de beton mikser yan yattı: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'de beton mikser yan yattı: 1 yaralı

6 saat önce

Edirne'de beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi.

Edirne'de beton mikser yan yattı: 1 yaralı, System.String[]

Edirne'de beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi. Mikserin devrildiği yerden saniyeler önce geçen otomobil ise kazadan kıl payı kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Kırklareli kavşağından şehir merkezine seyir halinde olan 22 AN 611 plakalı beton mikseri, Rafet U.'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü R.U., ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Kazayı gören diğer sürücüler, facianın kıl payı atlatıldığını belirterek, bir otomobilin mikser devrilmeden saniyeler önce geçtiğini ve büyük bir kazanın şans eseri atlatıldığını söylediler.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kırklareli, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:27 Kaynak: İHA
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