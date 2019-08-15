Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:55 Kaynak: AA
'nin Enez
ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziömerbey Mahallesi'nde bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgada Batuhan M. (15) ve Ali. E. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Enez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan M. hayatını kaybetti. Polis
ekipleri olayla ilgili H.G, Y.S, B.K, İ.Ç ve O.B'yi gözaltına aldı.
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