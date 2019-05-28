Son Dakika Haberleri: Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü

2 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kumdere köyünde yaşayan İbrahim Kaplan, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ö.D. ve S.D. kardeşlerle ilçe merkezinde karşılaştı.
Sözlü tartışmanın sonrası çıkan kavgada Kaplan, bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Keşan Devlet Hastanesine sevk edilen Kaplan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Ö.D. ve S.D. gözaltına alındı.
Aynı köyde yaşayan Ö.D. ve S.D. kardeşlerin köpeğini tüfekle vurduğu öğrenilen Kaplan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce para cezası uygulandığı, tartışmanın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:54 Kaynak: AA
İbrahim Kaplan, İpsala, Edirne, Güncel
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