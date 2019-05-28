Edirne'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Edirne
'nin İpsala
ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kumdere köyünde yaşayan İbrahim Kaplan
, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ö.D. ve S.D. kardeşlerle ilçe merkezinde karşılaştı.
Sözlü tartışmanın sonrası çıkan kavgada Kaplan, bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla İpsala Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan buradan da Keşan
Devlet Hastanesine sevk edilen Kaplan, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili Ö.D. ve S.D. gözaltına alındı.
Aynı köyde yaşayan Ö.D. ve S.D. kardeşlerin köpeğini tüfekle vurduğu öğrenilen Kaplan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Edirne Şube Müdürlüğünce para cezası uygulandığı, tartışmanın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.