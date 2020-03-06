EDİRNE'DE BİLDİRİ DAĞITAN İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ - Son Dakika
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EDİRNE'DE BİLDİRİ DAĞITAN İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ

6 saat önce

İSTANBUL,DHAEdirne'de mültecilere "Bize gelmeyin.

EDİRNE'DE BİLDİRİ DAĞITAN İSVEÇLİ PARLAMENTER SINIR DIŞI EDİLDİ, System.String[]

İSTANBUL,DHA

Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtan, 'İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Göçmen karşıtı İsveçli parlamenter Jimmie Akesson hakkında Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara yönelik İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce yazılı izinsiz broşür dağıttığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılmıştı. Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, sınır dışı edilmek üzere bugün polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri sırasında Akesson'un cep telefonu ile polislerin ve gazetecilerin görüntüsünü çektiği görüldü. 15.45 uçağıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderilen İsveçli parlamenter Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandı.

Görüntü Dökümü

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-Akesson'un pasaporta gelişi

-Cep telefonuyla görüntü çekmesi

-Pasaport işlemleri

-Genel ve detaylar


İstanbul, Edirne, İsveç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:28 Kaynak: DHA
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