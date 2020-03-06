Edirne'de bildiri dağıtan isveçli parlamenter sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de bildiri dağıtan isveçli parlamenter sınır dışı edildi - Son Dakika

Edirne'de bildiri dağıtan isveçli parlamenter sınır dışı edildi

7 saat önce

EDİRNE'de mültecilere "Bize gelmeyin.

Edirne'de bildiri dağıtan isveçli parlamenter sınır dışı edildi, System.String[]

EDİRNE'de mültecilere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtan, 'İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Göçmen karşıtı İsveçli parlamenter Jimmie Akesson hakkında Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara yönelik İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce yazılı izinsiz broşür dağıttığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılmıştı. Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, sınır dışı edilmek üzere bugün polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri sırasında Akesson'un cep telefonu ile polislerin ve gazetecilerin görüntüsünü çektiği görüldü. 15.45 uçağıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderilen İsveçli parlamenter Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandı.


İstanbul, Edirne, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsveç Demokratları'nın lideri, Edirne'de "Bize gelmeyin" broşürü dağıtırken yakalandı
Younes Belhanda sözleşmesinin yenilenmesini istiyor Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:40:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de bildiri dağıtan isveçli parlamenter sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]