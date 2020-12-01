Edirne'de bin 312 şişe kaçak parfüm ele geçirildi - Son Dakika

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan araçta Romanya'ya götürülmek istenen bin 312 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine TEM Otoyolu gişeler mevkisinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada Romanya'ya götürülmek istenen ve piyasa değeri 125 bin TL olan bin 312 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Kaçak parfümlere el konulurken, araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.