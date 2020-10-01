Edirne'de bin 330 adet kaçak elektronik eşya ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı bin 330 adet cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bin 330 adet cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşyaya ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.