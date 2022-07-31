Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

31.07.2022 13:18
Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Edirne'de bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü, evde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü, evde mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dilaverbey Mahallesi Maarif Caddesi'nde bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin sardığı evde yaşayan bir kişi de balkona çıkarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle apartmandan indirdi.

Dumandan etkilenen bina sakini sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yangında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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