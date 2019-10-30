Son Dakika Haberleri: Edirne'de bir araç Meriç Nehri'ne düştü
Son Dakika Güncel Edirne'de bir araç Meriç Nehri'ne düştü

Edirne'de bir araç Meriç Nehri'ne düştü

1 saat önce

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı.

Edirne'de bir araç Meriç Nehri'ne düştü, System.String[]

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen pikap sudan çıkarıldı.

Alphan Teknikel'in kullandığı 22 DE 759 plakalı pikap, Bosnaköy köyü NATO Köprüsü mevkisinde nehir kenarında ilerlerken aniden yarıya kadar suya battı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Edirne Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD Müdahale Şube Müdürü Faruk Öztürk, suya girerek araca müdahale etti.

Sürücü ve yanındakiler de kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olayda yaralanan olmazken, yarıya kadar suya batan araç kepçeyle çıkarıldı.

Sürücü Teknikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan gelen misafirleriyle nehir kenarında aracıyla gezdiğini belirterek, "Sürekli girip çıktığım yerler burası. Altından kum mu çekilmiş, bir şey olmuş herhalde, battık, gömüldük. Vatandaşlar ambulansı, AFAD'ı yönlendirmişler. Sağ olsunlar geldiler. Kepçeyle aracımızı sudan çıkardık." dedi.

Meriç Nehri, Edirne, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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