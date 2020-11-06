Edirne'de bir araçta 7 köpek yavrusu bulundu - Son Dakika

Olayla ilgili B.M.R, V.G.D. ve M.G.V. gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarının da incelemeye alındığı belirtildi.

Araçta yapılan aramada 6 Shih Tzu ve 1 Toy Poodle cinsi köpek yavrusu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilaverbey Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Edirne 'de bir otomobilde yurda kaçak yollarla sokulan 7 köpek yavrusu bulundu.

Seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia eden Trump: Bu süreç ülkemizin en yüksek mahkemesinde bitebilir