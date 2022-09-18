Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

18.09.2022 13:56
Edirne'de asayiş

Edirne'de bir araçta yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'de bir araçta yapılan aramada çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptıkları çalışma sonrası kent girişinde C.M'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 530 adet tuşlu cep telefonu, 145 adet cep telefonu yedek parçasından oluşan farklı marka, renk ve hafızalarda gümrük kaçağı olarak değerlendirilen ürün ele geçirildi.

Şüpheli C.M, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Motosikletle otomobil çarpıştı

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Z'nin kullandığı motosiklet, 1. Murat Mahallesinde, B.Ö idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan E.Z, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıp oğlunu arıyor

Keşan'da bir kişi, kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, E.M, Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, oğlu O.M'nin evden ayrıldıktan sonra geri dönmediğini ve hayatından endişe duyduğunu belirterek bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Elektrikli bisiklet hırsızlığı

Uzunköprü ilçesinde park halinde bırakılan elektrikli bisiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, B.K'nın Mescit Mahallesi'nde park halinde bıraktığı elektrikli bisiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

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