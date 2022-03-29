Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

29.03.2022 19:45
Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde bir bakkaldan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, hırsızlık şüphelileri B.K, M.C.K ve C.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (4) Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu (4) Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Hisarcık, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 190 yeni vaka tespit edildi
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:51:40. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de bir bakkaldan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement