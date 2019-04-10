Son Dakika Haberleri: Edirne'de Bir Beyaz Eşya Mağazasında Yangın Çıktı...mağaza Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de Bir Beyaz Eşya Mağazasında Yangın Çıktı...mağaza Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

Edirne'de bir beyaz eşya mağazasında yangın çıktı.

Edirne'de bir beyaz eşya mağazasında yangın çıktı...Mağaza kullanılamaz hale geldi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir beyaz eşya mağazasının bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın sabah saat 08.30 sıralarında Önder Caddesi üzerinde bulunan bir mağazanın bordum katında başladı. Yangın kısa sürede mağazanın giriş katına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalelerine rağmen yangın kontrol altına alınmazken, Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi ve çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye aracının ve iş makinesinin müdahale etmesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı. Yaklaşık olarak 3 saat müdahale edilmesine rağmen devam eden yangının çevredeki binalara da sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları hala devam ediyor.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:59 Kaynak: İHA
İtfaiye, Edirne, Yerel
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