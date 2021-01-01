Edirne'de bir binanın balkon demirlerini çalan 2 şüpheliden biri suçüstü yakalandı - Son Dakika

Keşan ilçesinde, bir bankaya ait boş binanın balkon korkuluk demirlerini çalan iki şüpheliden biri olay yerinde yakalandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeni Mescit Mahallesi'nde bir bankaya ait boş binanın balkon korkuluklarının söküldüğü ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis, şüpheli S.Ç'yi olay yerinde suçüstü yakaladı. Kaçan şüpheli Ş.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Banka yetkilisi, şüphelilerden kurum adına şikayetçi oldu.