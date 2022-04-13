Edirne'de bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

13.04.2022 07:28
Edirne'de bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Çavuşbey Mahallesi Pamukçular Sokak'taki bir eve baskın düzenledi.

Evde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 19'u Suriye, biri Tunus uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine götürüldü.

Organizatör olduğu iddiasıyla E.P. gözaltına alındı.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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