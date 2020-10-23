Edirne'de bir evde 99 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen operasyonda 99 gram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli U.Y'nin evi ve uyuşturucu saklamak için kullandı bir evde arama yaptı.

Yapılan detaylı aramada 99 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.Y, ifadesinin alınmasının ardından yurt dışı yasağıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.