Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika

Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Edirne'de bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde Mesut Çukut'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Y.Çukut (14) sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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