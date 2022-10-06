Edirne'de bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı

06.10.2022 08:18
Edirne'de bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir evde yakalanan 29 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de bir evde yakalanan 29 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine Çavuşbey Mahallesi'ndeki müstakil evde arama yaptı.

Evde Suriye ve Filistin uyruklu 29 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü.

Göçmenleri barındırdığı iddia edilen H.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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