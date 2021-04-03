Son dakika... Evin bahçesinde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Edirne'de bir evin bahçesinde çıkan ve çevredeki evlerin çatılarına sıçrayan yangın söndürüldü.

Umurbey Mahallesi'nde Sebahat Kül'ün (80) yaşadığı evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve TREDAŞ ekibi sevk edildi.

Alevler yan taraftaki iki evin çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin mücadelesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle korku yaşayan yaşlı kadın ambulansta sakinleştirildi.

Yangın evlerde maddi hasara neden oldu.