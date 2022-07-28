Edirne'de güvenlik amacıyla balkona gerilmiş fileye takılan kargayı itfaiye kurtardı

Edirne'de bir evin balkonundaki güvenlik maksadıyla gerilmiş fileye takılan yavru karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Fatih Mahallesi Şehit Polis Memuru Hüseyin İmrağ Sokak'taki apartmanın 5. katında balkona kuşların girmemesi, çocukların düşmemesi için gerilmiş fileye yavru karganın takıldığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle balkona çıkmak üzereyken ev sahibine ulaşıldı.
Evin içinden balkona çıkan ekipler, fileye takılan yavru kargayı bulunduğu yerden kurtardı.
Yaralı karga, tedavi edilmek üzere Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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