Edirne'de güvenlik amacıyla balkona gerilmiş fileye takılan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Edirne'de güvenlik amacıyla balkona gerilmiş fileye takılan kargayı itfaiye kurtardı

28.07.2022 13:31

Edirne'de bir evin balkonundaki güvenlik maksadıyla gerilmiş fileye takılan yavru karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de bir evin balkonundaki güvenlik maksadıyla gerilmiş fileye takılan yavru karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih Mahallesi Şehit Polis Memuru Hüseyin İmrağ Sokak'taki apartmanın 5. katında balkona kuşların girmemesi, çocukların düşmemesi için gerilmiş fileye yavru karganın takıldığını görenler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle balkona çıkmak üzereyken ev sahibine ulaşıldı.

Evin içinden balkona çıkan ekipler, fileye takılan yavru kargayı bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralı karga, tedavi edilmek üzere Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

YORUMLAR
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EDİRNE'DE BALKONDAKİ FİLEYE TAKILAN KARGA KURTARILDI EDİRNE'DE BALKONDAKİ FİLEYE TAKILAN KARGA KURTARILDI KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1 KAMYON ÜSTÜNE DEVRİLDİ; HAFRİYAT ALTINDA KALAN OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜYÜ KURTARDILAR-1
Kaynak: AA

İtfaiye, Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de güvenlik amacıyla balkona gerilmiş fileye takılan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de güvenlik amacıyla balkona gerilmiş fileye takılan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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