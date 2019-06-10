Son Dakika Haberleri: Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Edirne'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1997 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Edirne'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1997 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.
Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde 1997 Yemen, Mısır, Hindistan, Pakistan, Cezayir, Irak, Suriye, Libya, Fas, Afganistan, Somali, Filistin ve Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:44 Kaynak: AA
Piyade, Edirne, Güncel
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