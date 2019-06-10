Edirne'de bir haftada 1997 düzensiz göçmen yakalandı
7 saat önce
Edirne'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1997 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:44 Kaynak: AA
'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 1997 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti. Uzunköprü
, Enez
, Meriç
ve İpsala
ilçeleri ile sınır köylerinde yapılan denetimlerde 1997 Yemen
, Mısır
, Hindistan
, Pakistan
, Cezayir
, Irak
, Suriye
, Libya
, Fas
, Afganistan
, Somali
, Filistin
ve Bangladeş
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi
PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı
Suriyeli göçmenler İstanbul diye Tarsus'a bırakıldı
İşte ABD'deki helikopter kazası sonrası ilk görüntüler