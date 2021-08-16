Polis, motorun bulunması için çalışma başlattı.

Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne giden A.T, motorunu alan kişiden şikayetçi oldu.

İsmini bilmediği bir kişiye motoru denemek için veren A.T, motoru alan kişinin geri dönmemesi üzerine çalındığını anladı.

Keşan'da yaşayan A.T, arazi motorunu satmak için İstasyon Mahallesi'ne geldi.

Keşan ilçesinde bir kişi, ATV olarak bilinen arazi motorunu satarken çaldırdı.

Son Dakika › Güncel › Edirne'de bir kişi arazi motorunu satarken çaldırdı - Son Dakika

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