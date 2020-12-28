Edirne'de bir kişi "promosyon" bahanesiyle 47 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu - Son Dakika

Edirne'de bir kişi, komşularının kendisini "promosyon" bahanesiyle 47 bin lira dolandırıldığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Uzunköprü ilçesinde yaşayan M.T, komşuları M.D ve E.D'ye misafirliğe gitti.

Komşularının "promosyon" bahanesiyle kendi adına hesap açtırdığını iddia eden M.T, 47 bin dolandırıldığı iddiasıyla İlçe Polis Merkezi Amirliği'ne başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.