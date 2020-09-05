Edirne'de bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince yakalanan N.Ö, U.Ö, E.M, Ş.K, S.B. ve G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamladı.

Edirne Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden E.M, S.B. ve G.Ö, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, N.Ö. ve Ş.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

Kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Toprak, 5 gün önce evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmiş, 6 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.