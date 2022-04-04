Edirne'de bir kişinin ''Ramazan'da dükkan açılmaz'' dediği için şiddete uğradığı iddiası - Son Dakika

Edirne'de yaşandığı iddia edilen olayda Ramazan'da restoranların açılmasına tepki gösteren bir kişinin mekanın sahibi tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Kafasından yaralanan kişinin fotoğraflarıyla sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

TRAFİK KAVGASINDA YARALANMIŞ

Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Edirne'de restoran sahibi tarafından darbedildiği iddia edilen vatandaşın, İstanbul Şişli'de yaşanan trafik kavgası sonrası taksi şoförünün saldırısına uğraması sonucu yaralandığı ortaya çıktı.

SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Edinilen bilgilere göre 46 yaşındaki inşaat işçisi S. K., aracına binerek cadde üzerindeki bir işyerine geldi. S.K burada aracını park edeceği esnada iddiaya göre arkasından taksi hızla gelerek yanında durdu. Taksici ardından ağır küfürler edince aracından inen Karabay, yanına gitti. Sakin olmasını söylemesi üzerine araçtan inen taksici, ağzına kafa attığı Karabay'a tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde güpegündüz neye uğradığını şaşıran adam, kendini korumaya çalıştıktan sonra tekmeyle karşılık verdi. Bunun üzerine aracına giden taksici bagajından aldığı beyzbol sopasıyla Karabay'a vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonucunda kafası yarılan adam araya giren vatandaşlar tarafından kurtarıldı.