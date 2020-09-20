Edirne'de bir köyde Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı.

İlçeye bağlı Bahçeköy'de Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Kurul tedbirler kapsamında kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin kapatılmasına karar verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerde bulunduğu köyde ek tedbirlerin 14 gün süreceği bildirildi.