Edirne'de bir mahallede okul müdürü ve muhtarın girişimiyle okuma seferberliği başlatıldı - Son Dakika

Edirne'de bir mahallede okul müdürü ve muhtarın girişimiyle, "Mahallem Okuyor" projesi hayata geçirildi.

Yeniimaret Mahallesi'nde, Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç ile mahalle muhtarı Eren Kaçarlar öncülüğünde başlatılan projeyle, öğrencilerin ve ailelerinin okuma bilincinin arttırılması ve farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Daha önce öğrencileri için mahallede açık hava sınıfı kurarak ders veren, okula destek için balya samanı taşıyan okul müdürü Çekiç, bu kez de kitap okumanın yaygınlaşması için 7'den 70'e vatandaşları bir araya getirdi. Yaklaşık 100 kişi bir saat boyunca kitap okudu.

Okul Müdürü Çekiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın ve okutmanın önemini anlatmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Eğitimin en önemli ayaklarından birinin kitap okumak olduğunu vurgulayan Çekiç, "Mahalle sakinlerimizle birlikte kitap okuma seferberliği ilan ettik. Bugün bu sokakta okuyoruz, diğer sokaklarda, evlerde ve her yerde okuyacağız." dedi.

Çekiç, çocukların okumaya olan sevgisini artırmak için ailelerinin kitap okuyarak örnek olmasının önem taşıdığını dile getirdi.

"Daha güzel bir dünya için kitap okuyacağız" diyen Çekiç, şöyle konuştu:

"Bir yıl sonrasını düşünüyorsan ekin ek, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insanları eğit derler. Eğitimin en önemli ayağı kitap okumaktır. Biz insanlara okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Kitaplar dünyayı değiştirmez belki ama insanları değiştirebilir. İnsanlar da dünyayı değiştirebilir."

Muhtar Eren Kaçarlar ise mahallede okuma alışkanlığının artırılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.

Okumayan herkese örnek olalım, okumayan kimse kalmasın"

Mahalle sakinlerinden Aysel Erişken, çocukları ve torunlarıyla kitap okuduğunu, onlara örnek olduğunu dile getirdi.

Güzel bir gelecek için kitap okumanın önemli olduğunu belirten Erişken, "Ben okuyamadım ama çocuklarımı okuttum. Çocuklarımın okumasını ve güzel eğitim görmesini istiyorum." dedi.

Bilgen Dur da çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak onları eğitim almaya teşvik ettiklerini söyledi.

Herkese kitap okuma çağrısında bulunan Dur, "Okumak çok güzel bir şey. Okumayan herkese örnek olalım, okumayan kimse kalmasın. Okul müdürümüz ve muhtarımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

4. sınıf öğrencisi Tanem Cevizli ise kitap okumayı çok sevdiğini, aileleriyle birlikte kitap okumanın çok güzel olduğunu ifade etti.

6. sınıf öğrencisi Hira Nur Yıldırım da mahallede bir araya gelerek kitap okumanın farklı bir güzelliği olduğunu vurguladı.