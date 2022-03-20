Edirne'de bir otomobilde 125 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki satışı yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler B.T. ve H.S. gözaltına alındı.