Edirne'de bir otomobilde 125 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de bir otomobilde 125 litre etil alkol ele geçirildi

20.03.2022 11:52
Edirne'de bir otomobilde 125 litre etil alkol ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki satışı yapan şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler B.T. ve H.S. gözaltına alındı.

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Kaçakçılık, Edirne, Keşan, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de bir otomobilde 125 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de bir otomobilde 125 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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