Edirne'de bir otomobilde 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen operasyonda 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kırklareli Kavşağı'nda şüpheliler Ç.G ve K.B'nin bulunduğu aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden K.B. serbest bırakıldı. Ç.G ise adli kontrol şartıyla ikametini terk etmeme tedbiri ile serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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