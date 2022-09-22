Edirne'de gümrük kaçağı 25 şişe içki ele geçirildi

Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 25 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli A.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde gümrük kaçağı 25 şişe içki, 58 gözlük ve faturasız malzeme ele geçirildi.
Şüpheli A.K. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
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