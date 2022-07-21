Edirne'de bir otomobilde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de bir otomobilde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

21.07.2022 12:35
Edirne'de bir otomobilde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Edirne'de çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edirne'de çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.B'nin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, 21 kutu makaron (filtreli sigara kağıdı), 220 paket sarma sigara, 5 kilogram tütün ve elektronik sigara sarma makinesi bulundu.

Şüpheli O.B. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de bir otomobilde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de bir otomobilde kaçak tütün ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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