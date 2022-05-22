Edirne'de bir restoran işletmecisi iş yerinde darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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Edirne'de bir restoran işletmecisi iş yerinde darp edilerek öldürüldü

22.05.2022 19:32

Edirne'de bir restoran işletmecisi, iş yerindeyken kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Yaşanan olayda iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy mahallesinde ahallede bulunan bir restoranın işletmeciliğini yapan İsmail Balcı, işyerinde sabaha karşı 5.30 sularında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilerek öldürüldü.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Jandarma ekipleri olayla ilgisi olduğu öne sürülen O.A ve S.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Balcı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balcı'nın ölüm haberi alan yakınları yıkılırken, güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Restoran işletmecisi iş yerinde darp edilerek öldürüldü
Restoran işletmecisi iş yerinde darp edilerek öldürüldü
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Edirne'de restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu Edirne'de restoran işletmecisi iş yerinde ölü bulundu Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı Restoranında çıkan kavgada hayatını kaybetti: 4 gözaltı
Kaynak: İHA

İsmail Balcı, Çöpköy, Balcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de bir restoran işletmecisi iş yerinde darp edilerek öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de bir restoran işletmecisi iş yerinde darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
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