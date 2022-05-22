Edirne'de bir restoran işletmecisi iş yerinde darp edilerek öldürüldü

Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy mahallesinde ahallede bulunan bir restoranın işletmeciliğini yapan İsmail Balcı, işyerinde sabaha karşı 5.30 sularında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilerek öldürüldü.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Jandarma ekipleri olayla ilgisi olduğu öne sürülen O.A ve S.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken Balcı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Balcı'nın ölüm haberi alan yakınları yıkılırken, güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.