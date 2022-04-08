Edirne'de "Birr Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de, Vakfılar Genel Müdürlüğünce "Birr Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi.
Kentteki restoranda gerçekleşen programda katılımcılar ezanın okunmasıyla oruçlarını açtı.
Programa Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Canalp, iftar sonrasında katılımcılarla sohbet etti, sağlıklı ve huzurlu ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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