Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi

28.04.2022 16:37

Edirne'de okullar arası gerçekleştirilen bisiklet organizasyonunda yarışı bitiremeyenler bitiş noktasına ambulans ve kamyonetle geri döndü.

Edirne'de okullar arası gerçekleştirilen bisiklet organizasyonunda yarışı bitiremeyenler bitiş noktasına ambulans ve kamyonetle geri döndü.

Edirne İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleştirilen okullar arası bisiklet yarışmasında yorgun düşen öğrenciler yarışı bitiremeden kendileri ambulansla dönerken bisikletleri ise kamyonetle yeniden start noktasına getirildi. Toplam 8 kilometrede yarışan öğrenciler, havalarında ısınmasının etkisiyle yarışı tamamlayamadı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini Edirne İl Jandarma Asayiş Komutanı Evren Kaptan ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekiplerinden Sadullah Özden verdi.

Havanın çok sıcak olduğunu ve yarışı bitiremedikleri için ambulansla geri dönmek zorunda kaldıklarını ifade eden Doruk Hırçın, "Hava çok sıcak olduğu için yarışı bitiremeyen arkadaşlarımız ambulanslar geldiler. Yarışı bırakan arkadaşlarımızın bisikletleri de kamyonetle getirildi. Havanın sıcaklığı bizi çok yordu" dedi.

2021-2022 yılı Edirne okul sporlarının ilkinin gerçekleştirdiklerini belirten Utku Zorlutuna, " Türkiye'de bir ilk olarak da Edirne'nin 8 ilçesinde okul sporları bisiklet yarışları gerçekleştirdik. Dereceye giren öğrencilerimiz Edirne'de il birinciliği şampiyonluğuna geldiler. Sporumuz açık alanda olan bir spor olduğu için muhakkak yarışı bırakıp ambulanslarla dönenler oluyor. Yaklaşık 30 Jandarma personelimiz ve 2 ambulans ile bütün emniyet önlemleri alınmıştır" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Basmacı - İHA)

Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi
Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı Son dakika haber | Minik öğrencilere acil sağlık hizmeti ve ambulanslar tanıtıldı Son dakika haber! Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haber! Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:43 Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:59:57. #1.12#
SON DAKİKA: Bisiklet yarışında yorgun düşenler ambulans ve kamyonetle geri getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement