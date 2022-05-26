Edirne'de bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi - Son Dakika
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Edirne'de bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi

26.05.2022 16:08
Edirne'de bitki koruma ürünleri ve gübre bayileri denetlendi

Edirne'de, bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edirne'de, bitki koruma ürünleri ve gübre bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte bitki koruma ve gübre ürünleri tespiti amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı denetim yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yıl içerisinde 80 bitki koruma ürünleri bayisi ve 180 gübre bayisi denetimi yapıldığı kaydedildi.

Denetimlerin düzenli olarak sürdüğü aktarılan açıklamada, "Çiftçilerimizin ruhsatlı, kontrollü bayilerimizden ürünlerini temin etmeleri ve aldıkları ürünleri Bitki Koruma Takip Sistemine kendi adına kayıt ettirerek satın almaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

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