Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Bocuk Gecesi" Kutlandı

Edirne'de "Bocuk Gecesi" Kutlandı

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı.

Edirne'de
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı.


Köyde Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği önderliğinde düzenlenen gecede, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı dağıttı.


Daha sonra sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu, Bazı yaşlı vatandaşlar kendisini korkutan gençlere oklava ile müdahale ederken bazıları da su atmayı tercih etti.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Güler Arabacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte korkarak eğlendiklerini söyledi.

Kendilerinin de evlerin kapısını çalarak vatandaşları korkuttuklarını anlatan Arabacı, "Kabak verenleri korkutmaktan vazgeçtik. Çok güzel bir gelenek. Kabak yediğimiz zaman Bocuk bizi korkutamıyor" dedi.

Görkem Civan ise 'bocuk gecesi' geleneği için bir araya geldiklerini, geceye özel kıyafetler giyip yüzlerini boyadıklarını anlattı.

Bocuk Gecesi


Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. "Bocuk" diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:21 Kaynak: AA

Çamlıca, Edirne, Ekonomi
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